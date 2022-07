Após 5 anos, duplicação reduziu em 26% mortes por acidentes na Serra do Cafezal

Cinco anos após ser completada a duplicação dos 30,5 km da Serra do Cafezal, na rodovia Régis Bittencurt (BR-116), o número de mortes por acidentes caiu 26% no trecho, entre Juquitiba e Miracatu, no Vale do Ribeira. A estrada, que já foi conhecida como ‘rodovia da morte’ devido ao grande número de acidentes fatais, é a principal ligação de São Paulo a Curitiba e ao sul do país. O último trecho da serra, em seu ponto mais íngreme, foi entregue em 2017. De lá para cá, o número de acidentes caiu 18% e a redução no número de atropelamentos chegou a 45%.

Conforme a concessionária, o tempo de travessia da serra por veículos pesados caiu de 3 horas para 25 minutos. Isso foi possível principalmente devido a um novo traçado que reduziu a distância substituindo as curvas sinuosas por túneis e viadutos. Motoristas que utilizam com frequência a rodovia elogiam a segurança. “Quem viu essa estrada antes e vê agora percebe uma mudança da água para o vinho. Quando era pista simples, tinha acidente quase todo dia. Dois colegas se acidentaran ali e um deles teve lesões graves”, disse o caminhoneiro Claudio Celestino, de Sorocaba, que trafega pela Serra do Cafezal ao menos uma vez por semana.

Criada na década de 1960, a Régis Bittencourt já surgiu como uma rodovia asfaltada e teve a maior parte da sua duplicação feita até a década de 1990. Restavam em pista simples os 30,5 quilômetros de aclives, declives e muitas curvas da Serra do Cafezal, trecho cercado por Mata Atlântica. A Arteris, uma das principais empresas de gestão de rodovias no país, assumiu a concessão como compromisso de duplicar o trecho de serra.

As obras, concluídas em 2017 incluíram a construção de uma área de escape, no km 353 da pista, sentido Curitiba. O dispositivo que permite a parada segura para veículos que perderam a capacidade de frenagem, já salvou 72 vidas desde a sua inauguração, segundo a concessionária. Depois que o trecho ganhou pistas duplas, o número de colisões frontais caiu 81% e não houve uma morte sequer. As colisões traseiras foram reduzidas em 38% e as laterais, em 48%.

A rodovia corta um maciço de Mata Atlântica. Além dos ganhos ambientais com o menor tempo de percurso da serra pelos caminhões, as passagens de fauna para a travessia de animais reduziram a zero o atropelamento de espécies da fauna, como onças, antas, queixadas e macacos. A construção de túneis e viadutos também possibilitou a manutenção de corredores ecológicos, possibilitando que os animais transitem entre os diversos fragmentos da mata, com mais chance de se alimentar e reproduzir, preservando as espécies.