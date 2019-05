Pelo Interior

Mini-pantanal paulista vira área de proteção ambiental em Piracicaba

Uma região de várzeas do Rio Piracicaba conhecida como mini-pantanal paulista, devido à semelhança com o ecossistema do Pantanal brasileiro, foi transformada em Área de Proteção Ambiental (APA) pelo governo estadual, em Piracicaba. A medida, publicada no último dia 22, atendeu a reivindicações de ambientalistas e do Ministério Público de São Paulo. A área, conhecida