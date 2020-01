Confessionário

– Padre, eu pequei.

– Pois não, filho. O que aconteceu?

– Na última semana, eu precisava mandar uma mensagem no WhatsApp para uma pessoa e, mesmo estando livre para digitar, eu mandei um áudio. Perdão, padre.

– Hum. Não estou certo de que isso seja pecado.

– Se não é pecado, deveria. Eu sinto um peso…

– Bom, se você…

– Porque, veja, a pretexto da minha falta de tempo, eu ocupo o tempo do outro, que precisa parar o que está fazendo para me ouvir. Acho um abuso.

– Entendo. Nesse caso, reze um Pai Nosso e uma Ave Maria e fique em paz.

– Só isso? Uma reza de cada já paga um áudio de Zap?

– Só. Não sei que barganha você pretende fazer, mas não é assim que as coisas funcionam.

– É que, nesse caso, acho que o pecado meio que compensa. Eu estava me sentindo tão mal. Vocês não tem um catálogo com número de rezas versus infrações para calibrar melhor isso?

– Veja bem, Rodolfinho…

– Ah, puxa, você lembra de mim, padre?

– Lembro, menino, claro. Quando foi a última vez que você se confessou?

– Foi na primeira comunhão.

– Jesus. Isso tem o quê, uns dez anos?

– Vinte e poucos, padre.

– E desde lá o único pecado que te fez sair de casa para se confessar foi esse?

– É, padre, sinto muito. Mas eu estava com a consciência que não me aguentava. Aliás, esse lugar aqui parecia mais espaçoso antes. Não dói suas costas ficar o dia todo encolhido aí?

– Quando as confissões são mais objetivas, não.

– Perdão, eu não queria…

– Perdoo. Mas por via das dúvidas, reze mais uma Ave Maria.

– Tá, deixa eu anotar aqui pra não esquecer. Você tem uma lanterna aí?

– E a mãe, como está?

– A minha?

– Não, a de Jesus.

– Não sei bem, vou perguntar para ela hoje quando for rezar…

– É claro que é a sua, menino!

– Ah, sim, ela está bem, padre. Na verdade, acho até que ela é que deveria estar aqui. Manda áudios de dois minutos no grupo da família o tempo todo. Ia ter que rezar uma semana pra pagar tanto pecado. E ela manda GIFs com corações explodindo em um iluminado “bom dia”.

– Rodolfinho, meu filho, isso é relativo. Faça suas preces e apareça mais nas missas.

– Tá bom, padre.

– Vá em paz. Em nome do Pai, do Fil…

– Hum, padre?

– O que foi agora, menino?

– Não sei como te dizer. Mas me ocorreu agora que eu… bem, eu esqueci como reza.

– Como é?

– É. Faz tanto tempo. Estava aqui recapitulando e me dei conta de que um Pai Nosso eu acho que até encaro, mas a Ave Maria eu confundo toda e misturo numa música do Roberto Carlos e emendo no Hino Nacional…

– Minha Nossa.

– Pois é, nossa Nossa.

– Volte para as missas, Rodolfinho!

– Eu vou, padre, juro que vou. Digo, não juro porque dizem que jurar também é pecado, mas, você entende, né? Olha, padre, seria muito abuso eu pedir para o senhor me mandar uma colinha com as rezas?

– Agora são cinco Ave Marias e cinco Pai Nosso para você.

– Parece justo. Pode ser por mensagem?

– Seis de cada, rapaz! Me dá o número do seu celular antes que eu me arrependa.

– Eu já te mandei um “oi” aí no Zap, padre. Me adiciona aí.

– Te respondo mais tarde com as rezas. Agora vá.

– Muito obrigado, padre! Eu juro que… quer dizer, não juro. Juro que não juro. Mas eu farei o melhor que puder para vir às… bem, vou tentar lembrar de me esforçar mais para estar aqui aos sábados.

– Aos domingos, menino. Agora vá. A fila do confessionário já está grande. Daqui a pouco quem vai pecar aqui sou eu.

– Sim, sim. Vou indo então.

– Ah, Rodolfinho?

– Senhor.

– Só uma coisa: está uma correria danada aqui na paróquia. Vou te mandar as orações por áudio, está bem?