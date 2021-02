Com que máscara eu vou?

– Oi… Oi. Alô? Você tá me escutando?

– Oi, amor. Tô, sim. E você me ouve?

– Sim. Dá pra ver direitinho a câmera?

– Agora dá. Mas pare de tremer um pouco.

– Pronto. Só queria apoiar o celular aqui, assim, pra te perguntar uma coisa.

– O quê?

– Você acha que essa camisa ficou boa?

– Sim, tá bonita… você fica bem com essa cor. Põe aquela calça que te dei no Natal. Tem reunião?

– É. Coisa rápida. Aquele contrato que te falei.

– Sei.

– Agora, qual máscara combina melhor com essa roupa? Essa com bolinhas ou essa outra lisa, mais neutra?

– Hum, não tem nenhuma xadrez ou listrada? Bolinha fica muito infantil, seu evento é mais formal, é bom parecer mais sóbrio, né?

– Não tenho. Mas tenho aquela que parece um mosaico, sabe? Colorida. Acho que está ali no varal e…

– Não! Aquela não. Parece uma mini colcha de patchwork.

– Eu gosto. Foi minha avó que fez.

– Então.

– Vou com a lisa então.

– Mas essa lisa não está no mesmo tom da sua roupa. Aí fica destacando muito.

– E se eu comprar uma descartável na farmácia?

– Só se for branca… aquela do tipo verde piscina não dá, né?

– Verde Tiffany, ué.

– Não. Aquilo é verde parede de farmácia.

– Tá, esquece. E essa outra aqui? É das primeiras. Tem até um bico de pato na frente.

– Está desbotando. E essa puxa as suas orelhas pra frente.

– Acho que no fim dessa pandemia as minhas orelhas já estarão pra frente.

– E aquela preta com arame?

– Ela tem uma costura na boca e fico parecendo o Hannibal.

– Fica mesmo. E a que você ganhou da empresa? Tem até uma marca estampada.

– A máscara outdoor? Aquela embaça os óculos demais.

– Todas embaçam.

– A de bolinha não.

– Peraí, mas você vai de óculos?

– Vou. Tenho que ler um negócio lá na reunião. Letras miúdas.

– Então não daria para ser xadrez. Seus óculos são redondos.

– Vixe. Tem isso também?

– Me mostra aquela primeira de novo?

– Essa?

– Isso. Acho que, no conjunto, é a que fica melhor.

– É?

– Certeza. Eu acho.

– Então tá bom. Ou não… Obrigado pelas dicas.

– Hum, viu… só uma coisinha.

– Oi.

– A máscara é essa mesmo. Eu só mudaria uma coisa.

– O quê?

– A roupa.