Nunca mais encostam no meu carro

Repare nas ruas e em como as relações andam se dando meio tortas. Relações simples, às vezes sem palavras. Motoristas e pedestres, pedestres e carros estacionados, ônibus e motoqueiros, motoqueiros e as leis de trânsito, como as pessoas se comportam no metrô lotado, o jeito como alguns motoristas de ônibus dirigem desprezando os efeitos da inércia sobre os passageiros.

Não é só o trânsito. Repare no modo com as pessoas falam com os garçons, com os caixas, com os atendentes, vendedores, com os pais, com os filhos, com os colegas de trabalho. Repare na cara das pessoas atravessando o farol, esperando ou já dentro de algum transporte coletivo, entrando no táxi, na fila do aeroporto, lavando a mão no banheiro público, almoçando em dia de semana.

Há uns quatro anos venho observando a aridez se intensificar até sobre o que é inanimado. A pracinha perto de casa, cuidada por uma academia, foi ficando cada vez mais suja e tornou-se malcheirosa de tanto lixo depositado ali irregularmente.

Nos semáforos as pessoas começaram a acelerar impacientemente, ansiosos pela luz verde, mais do que já o faziam. Motoqueiros agora andam na contramão sem cerimônia.

Onde morava, caminhões barulhentos começaram a passar pela rua de trás importunando o mundo inteiro às três, quatro da manhã. Diariamente. Carregavam caçambas vazias, empilhadas, batendo umas nas outras, apanhando das grossas correntes usadas para erguê-las, tudo batendo em tudo, mais o caminhão barulhento a chacoalhar. Um som muito agradável, música para quem dorme, como podem imaginar. Trafegavam só por determinadas ruas onde era permitido circularem, porque nas outras, diziam, estariam proibidos de fazê-lo. Difícil ser verdade, mas sei que independente de onde estivesse meu quarto, ali mesmo é que seria o caminho deles, toda madrugada, debaixo da minha janela e por dentro da minha cabeça.

Sempre parei o carro na rua e ele sempre foi bem tratado, mesmo à noite. Nunca riscavam, nunca batiam, nunca roubavam partes. Até que, de uns anos pra cá, a coisa mudou e começaram a aparecer índices de hostilidade por todo lado. O coitado, vermelhinho, tão bonito, passou a ser riscado, amassado, raspado. Roubaram até a palheta do limpador traseiro. Um caminhão barulhento bate-caçambas bateu nele na mesma época em que as pessoas começaram a estacionar pressionando seu pára-choques.

“Conte-me mais sobre isso.”

Quando não cabiam na vaga onde havia outro carro estacionado atrás do meu, comecei a notar que, sabe-se lá quando, as pessoas perderam a vergonha e passaram a literalmente empurrar o carro da frente encostando seus carros nele. Além de amassar e estragar a pintura, quem é a anta que imagina ser possível sair dali estando preso por outro carro? Pra mim, isso é prova de mau caratismo. Entrevistas de emprego deveriam, no lugar do bobinho “Conte-me um defeito seu”, perguntar “Você acha certo estacionar encostando no carro dos outros em alguma circunstância?”. Se a pessoa não achar um absurdo, está fora, não tem boa índole, não é confiável.

Acho hilário o episódio de Friends em que o carro clássico esportivo do Ross fica trancado dessa mesma maneira e os amigos vão ajudá-lo gritando “Vem!” e, logo em seguida, “Pára!”, repetindo imediatamente um após o outro. Minha esposa tem todas as temporadas do seriado — que mulher! Não cansamos de rever a cena. Só de lembrar nós sempre caímos na risada.

Mas é engraçado porque é o Ross, é uma ficção, e eles são palhaços mostrando como a vida é inconveniente. A gente ri do personagem, mas ele ali é vítima do caos e da insensatez. A gente ri porque é pra chorar e não dá. Ri-se de raiva. O ridículo está justamente na situação com a qual ele tem de lidar, e não nele. Ele é professor PhD em paleontologia atuando em Nova York e condenado à imobilidade pela burrice, pela inconsequência, pela hostilidade, pelo egoísmo, por todas essas coisas que, ao mesmo tempo em que são muito grandes e pesadas, são as engrenagens do sistema. Nós rimos com a cena porque amamos o Ross, e amamos o Ross porque odiamos quem gruda em nossos carros ao estacionar.

Sou, como o Ross, um pateta. Mas passar pela mesma experiência não tem nenhuma graça para qualquer ser humano real. Até pra rir de si mesmo tem limite. Rir de si mesmo é bom pra quando a gente tropeça, gagueja, fica ansioso, dá um fora, cumprimenta errado, pinga molho de tomate na camisa branca. Disso a gente ri. Mas não dá pra rir da burrice maldosa a nos prejudicar com violências sutis, mas recorrentes.

Ao volante a gente fica vendo que todo mundo é malandro e desrespeita a lei porque “É só de leve, só pra eu dar um jeitinho aqui e resolver meu lado”. Isso faz das ruas de São Paulo uma arena romana. Uma arena romana e um simulador de cágados. Essa lerdeza, que dizem ser civilizatória, veio para ruir o pouco da paz de espírito que nos resta. É o castigo pelo que fizemos da cidade. Condenamo-nos a aceitar o ridículo como última alternativa para reduzir os engarrafamentos. Funciona, mas dá raiva.

Hoje moro perto do trabalho, então vendi meu vermelhinho. Que economia! Não pago mais seguro, não tenho o desprazer de pagar cinco contos na gasolina ou quase quatro no etanol, livrei-me de recusar as sugestões de aditivos desnecessários, de palhetas novas para substituir as minhas palhetas novas que sempre estavam velhas, das revisões, dos consertos, das trocas de pneu e de ouvir “Olha, fui mexer no câmbio e vi que vai precisar trocar também os amortecedores, o freio, as lâmpadas, o óleo, o chassi, os bancos e o revestimento do volante”.

Estou muito melhor sem carro. Os tempos andam bicudos demais pra gente ficar se relacionando sem precisar. É hora de se recolher, falar menos, observar mais, pensar mais, refletir mais, desviar de ondas sonoras propagadoras de bobagens, voltar aos livros, ao estudo, à escola, ao respeito silencioso. Ninguém mais estaciona colado em meu parachoque, pois não os tenho mais. Mesmo quando a ignorância quer se aproximar, afasto-me dela. O Ross também vendeu o carro dele.