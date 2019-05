Henrique de Carvalho

Aqui, o fogo e o símbolo

_ “Incêndio na Notre Dame em Paris.”, soube no meu escritório, TANTA, ao voltar do almoço. “Que tristeza ver isso.”, disse e ouvi de outros. “Parece o Brasil.” Será que parece mesmo? Essas frases me fizeram pensar no dia do incêndio e depois. Como avaliaremos a perda decorrente do incêndio na torre desta importante catedral?