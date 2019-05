Haisem Abaki

Jornalista desde 1986,é atualmente âncora do Jornal Eldorado, que vai ao ar diariamente, das 6 às 9h30 da manhã, pela Rádio Eldorado. Por 20 anos, foi professor dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Administração da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) e da Universidade Braz Cubas (UBC). Trabalhou por 7 anos na Rádio CBN e por 12 anos na Rádio Bandeirantes. Da experiência profissional e como pai de primeira e segunda viagem, procura trazer uma visão bem-humorada com crônicas do dia a dia, do jornalismo e da política.É autor do livro 40 Crônicas Quarentonas, pela editora Letras do Brasil, disponível em letrasdobrasil.com.br