Para os trilheiros paulistanos

São quatro as trilhas do Parque Estadual do Jaraguá, onde fica o ponto mais alto de São Paulo:

Trilha do Pai Zé: Em seus 3,6 mil metros é possível observar diferentes características de solo. Também é nítida a transição entre Mata Atlântica e Campo Sujo.

Trilha da Bica: O percurso tem 1,5 mil metros. Destacam-se rochas de granito. Ao fim, uma bica formada por uma das nascentes do parque.

Trilha do Lago: A mais curta delas, mede 800 metros. Seu principal atrativo são os bichos facilmente encontrados no caminho, principalmente na proximidade do lago.

Trilha do Silêncio: Nos 828 metros, a vegetação é tão densa que abafa os ruídos produzidos pelas rodovias do entorno.