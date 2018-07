Viagens parlamentares

O Centrão na Câmara de Vereadores de São Paulo perdeu vários cargos nas subprefeituras com a extinção das coordenadorias de assistência social. É um peso contra o objetivo de Gilberto Kassab de passar o rolo compressor em cima dos pedidos de CPIs da merenda, das licenças e da propina nas subprefeituras. O problema só cacifa ainda mais as negociações de bastidores. Já os pedidos de CPI brandas têm sugestão até investigação de pedofilia na cidade. Nesta segunda-feira, dizem os vereadores, Netinho de Paula (PCdoB) foi a Brasília conversar com senadores, que tocam CPI similar na capital federal.