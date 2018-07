A viagem do prefeito Gilberto Kassab ao Líbano nos próximos dias gerou, digamos, problemas em seu secretariado. Marcos Cintra, da pasta do Trabalho e Desenvolvimento Econômico, acha que deveria compor a comitiva. Mas ficou de fora. E isso gerou uma insatisfação no seu partido, o PR. Tanto que há republicanos que falam até em abandonar a administração municipal.