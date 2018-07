Na minha onda não

O governo Serra não gostou da divulgação, por parte do governo federal, da existência de dinheiro da União para o Metrô paulistano. A leitura que técnicos do Estado fazem é que dos R$ 1,9 bilhão da verba, cerca de R$ 1,6 bilhão são de financiamento do BNDES para a Linha 2-Verde, e não recursos próprios a serem investidos. Há ainda R$ 270 milhões restantes que, dizem ainda os assessores de Serra, são repasses antigos que eram devidos. Em São Paulo não querem que Lula surfe na onda do programa de expansão dos transportes públicos metropolitanos projetada por Serra.