Para quem vive com a cabeça nas nuvens. No dia 26, a Anatel vai tornar disponível a exploração de 17 novas posições orbitais brasileiras. É uma reivindicação antiga dos representantes do setor de satélityes, uma vez que a maioria desses equipamentos operados na terra brasilis está cheia. A Anatel só não definiu se a operação será realizada através de licitação ou de chamamento público. O Brasil tem hoje oito posições orbitais ocupadas por satélites.