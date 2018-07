Mais do mesmo

O Centrão abocanhou a maior parte das presidências das comissões internas da Câmara Municipal de São Paulo. Uma das mais importantes neste ano, por causa da revisão do Plano Diretor da cidade, a de Política Urbana, está com Carlos Apolínário (DEM). A relatoria do plano diretor ficará com o líder do governo Kassab José Police Neto (PSDB), preferência do prefeito. Administração Pública foi para Adolfo Quintas (PSDB). Transportes é de Ricardo Teixeira (PSDB). Educação com Elizeu Gabriel (PSB), Justiça com Ítalo Cardoso (PT). Saúde foi para Juliana Cardoso (PT), Direitos Humanos é de Gabriel Chalita (PSDB). Criança e Adolescente tem Netinho de Paula (PCdoB) no comando. Já a comissão que mexerá com a grana da Prefeitura, a de Finanças, deverá ficar com Roberto Tripoli (PV). Falta bater o martelo. O outro concorrente é Wadih Mutran (PP). Vários dos novos presidentes têm planos de se candidatar a deputado federal ou estadual em 2010.