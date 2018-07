Cachorro grande

Está feroz a briga pelas presidências das comissões internas da Câmara Municipal de São Paulo. O Centrão, grupo de vereadores formado por vários partidos, quer a presidência da Comissão de Finanças. Dois parlamentares disputam o posto – Roberto Tripoli (PV) e Wadih Mutran (DEM). Na Comissão de Política Urbana o problema se repete entre Juscelino Gadelha (PSDB) e Carlos Apolinário (DEM). Mas há ainda problema da presidência e da relatoria do Plano Diretor do Município. A preferência do prefeito é para a presidência ficar com o atual líder do governo, José Police Neto (PSDB), o que colocaria a presidência da comissão de Políticas Urbana a ficar com o DEM. Mas o impasse continua.