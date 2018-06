Urbanidade, falafel e dança do ventre numa calçada em Santana

Fui dar uma palestra para os alunos de arquitetura de uma faculdade em Santana. A conversa sobre espaços públicos foi ótima, mas a volta para o metrô pela rua Dr. Cesar foi especial.

Encontrei uma mesa no Ali Babar, um bar em que os garçons ficam de olho nos clientes, o dono fica de olho nos garçons, o pai do dono fica de olho no filho e todo mundo fica de olho nas dançarinas do ventre que irrompem sem aviso prévio no meio da calçada lotada.