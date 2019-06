O novo piso do calçadão do Centro

É triste, mas o fato é que a Prefeitura nunca conseguiu fazer manutenção adequada, o que leva os aproximadamente dois milhões de pessoas que andam pelo Centro todos os dias a driblar os buracos e tropeçar nas irregularidades.

Diante da nossa incapacidade crônica de fazer manutenção em viadutos, fiação, praças e calçadas, talvez seja inevitável escolher o caminho mais pragmático, numa solução que, se não é a mais bonita, pelo menos, parece um revestimento digno e seguro para os pedestres.

Por outro, lado, é importante mesmo preservar um pouco da memória das simpáticas pedras portuguesas — e dos calceteiros, os profissionais especializados nesse piso, uma profissão que está desaparecendo — que nos acompanharam nas últimas décadas.

Como a Praça Patriarca e o Viaduto do Chá são tombados e terão que manter as pedras, poderia ser incluído no projeto algum um desenho bonito, que valorize a memória dessa herança de Portugal, tão presente no Brasil, como nos calçadões de Copacabana ou em Manaus. Ou como nesse trecho da avenida Liberdade, em Lisboa, abaixo.