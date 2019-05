Caminhadas Urbanas

Com metas ambiciosas de longo prazo e ações modestas no curto prazo, será que o “Vida Segura” vai dar conta de reduzir as mortes no trânsito?

Ontem, a Prefeitura de São Paulo lançou, com a presença do prefeito Bruno Covas e o secretário de transportes Edson Caram, um programa de segurança no trânsito chamado Vida Segura. O decreto assinado é um conjunto de ações para reduzir mortes e acidentes graves, executado com a assessoria técnica de duas organizações que se dedicam