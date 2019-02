Vítima de Brumadinho terá missa em BH nesta quinta-feira, 19h

A família do engenheiro de produção Alexis Adriano da Silva, de 41 anos, desaparecido no dia 25 de janeiro no desmoronamento da barragem da Vale em Brumadinho, marcou para esta quinta-feira, dia 28, às 19h, a missa de sétimo dia dele. Alexis teve óbito confirmado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte no dia 23.

O engenheiro era viúvo e deixou dois filhos. O pai dele, José Maria da Silva, 68, anos, confirmou o horário da cerimônia, que será realizada na Igreja Dom Bosco, na capital mineira. Conhecido como “Pequeno”, Alexis gostava de jogar futebol com o pai e colegas, morava em BH e havia dois dias tinha retornado ao trabalho após um período de férias. No dia do desmoronamento, ele estava no trabalho quando a barragem desceu arrasando tudo pela frente às 12h28.

Pelo menos 705 pessoas foram atingidas na tragédia, 179 morreram, 102 funcionários da Vale e 77 de empresas terceirizadas ou da comunidade, segundo a lista da Defesa Civil divulgada no dia 23. Outras 131 vítimas continuam na lista dos desaparecidos.