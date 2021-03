Vídeo aborda impacto da covid em jovens da periferia de SP

Nesta quinta-feira, 11, quando se completa oficialmente um ano da declaração de pandemia da covis-19, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), jovens da periferia de São Paulo lançam um vídeo, em canal da rede Oxfam Brasil (youtube), sobre o impacto provocado pela doença em comunidades da capital. “São cinco depoimentos”, diz André Luiz, da produtora de vídeos TV Doc Capão, do Capão Redondo, em São Paulo. “É inegável que a saúde mental dos jovens está comprometida. Todos sofreram um impacto imensurável nos seus projetos de vida e sonhos”, destaca o criador da TV Doc Capão.

Isaac de Souza Farias, um dos participantes do documentário / Foto: Divulgação

Em 11 de março de 2020, o organismo internacional anunciava em Genebra, na Suíça, que a covid-19 havia se transformado em pandemia atingia 118 mil casos no mundo, com cerca de 4,2 mil mortos em 114 países. “Nos próximos dias e semanas, esperamos ver o número de casos, o número de mortes e o número de países afetados aumentar ainda mais”, afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus.

Hoje, com milhões de casos pelo mundo, o Brasil está vivendo sua maior crise sanitária, provocada pelo descontrole da expansão da doença, com cerca de 270 mil mortos. Isso é mil vezes o número de vítimas da tragédia de Brumadinho (MG), que chocou o País em janeiro de 2019. Em São Paulo, a doença mata mais de 500 pessoas por dia, ou seja, temos dois Brumadinhos todos os dias. E mais: o País se transforma em ameaça global pelo aparecimento de novas cepas contagiantes do sars-cov-2.