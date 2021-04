Variante de Manaus da covid infecta no Canadá

A bela e geladinha Whistler, um pequeno paraíso de montanha no estado Colúmbia Britânica, na costa oeste do Canadá, está infectada por um surto da variante P1 do coronavírus. Viajantes levaram para a cidade turística a cepa altamente contagiosa do vírus identificada em Manaus no verão. É uma trágica contribuição brasileira para a reinfecção mundial da covid-19. A variante P1 do sars-cov-2 ataca jovens e tem a capacidade de contaminar quem já teve a doença. A informação é destaque no noticiário do canal euronews, que comenta a devastação provocada pela doença no Brasil, os recordes de mortes de contaminados na semana passada, o colapso do sistema de saúde e as manifestações de negacionistas de apoio ao governo federal.