Universidades oferecem vestibular para alunos indígenas; veja lista por etnia

O debate nacional sobre comunidades indígenas volta forte à ordem do dia depois do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, cujos corpos foram resgatados da mata e levados para identificação oficial em Brasília. A repercussão internacional dessa barbaridade detona a imagem brasileira no exterior, mas isso é absolutamente secundário diante da tragédia vivida pelas famílias dos mortos. Nada do que será feito daqui em diante vai compensar a brutalidade e a tristeza da perda.

Só há uma forma de se ter esperança, além da punição dos criminosos, de que absurdos como esse não se repitam: educação. Educar as crianças e os jovens – até dessas comunidades – para a dura realidade brasileira. Tentar evitar que eles repliquem a visão sacana e retrógrada da intransigência na convivência com os diferentes.

Neste sentido, a universidade pode ajudar – e muito. A Unicamp, por exemplo, vem desenvolvendo programas de formação universitária para gente dessas comunidades tem quatro anos. A UFSCar, mais tempo. As instituições trabalham na formação de nível superior de alunos indígenas oferecendo vagas no vestibular, que agora tem as provas unificadas, inclusive na Amazônia, que hoje chama as atenções do mundo pelo assassinato de Bruno e Dom e a devastação florestal, causa do aquecimento global e da crise climática.

As provas do Vestibular Indígena, feitas em março, ocorreram em várias cidades: Bauru (SP), Campinas (SP), Dourados( MS), Manaus (AM), Recife (PE), São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga (AM). O número de inscritos e de matriculados cresce ano a ano.

Os aprovados estão sendo convocados desde maio e as aulas começam em agosto. Neste ano, a Unicamp ofereceu 130 novas vagas. A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), duas vagas.

Confira a lista de aprovados por etnia.

Baré – 78

Tukano – 41

Ticuna – 40

Baniwa – 35

Tariana – 17

Guarani – 16

Pira-tapuya – 14

Desana – 12

Terena – 12

Pankararu – 9

Kokama – 8

Kubeo – 8

Xukuru – 6

Kambeba – 5

Kotiria – 4

Tuyuka – 4

Pankará – 4

Tupiniquim – 3

Borari – 2

Kaingang – 2

Karapanã – 2

Kuikuro – 2

Krenak – 2

Atikum – 1

Banawá – 1

Xakriabá – 1

Witoto – 1

Marubo – 1

Cinta larga – 1

Wauja – 1

Gamela – 1

Kanamari – 1

Guató – 1

Rikbaktsa – 1

Kaxixó – 1

Matsés – 1

Matis – 1

Karipuna de Rondônia – 1

Kariri – 1

Kawaiwete – 1

Arapaso – 1

Guajajara – 1

O ingresso de jovens indígenas na vida acadêmica já ocorre com sucesso em países como o Canadá, por exemplo, há duas décadas. Na Universidade de Victória (UVIC), o programa “A Arte da Reconciliação” produz conhecimento e integração. Alguns povos, que lá eles chamam de as primeiras nações, já têm até suas próprias instituições de ensino superior.

Em tempo: a Unicamp terá, dos dias 20 a 24, debates sobre emergência climática, direitos humanos e democracia com jornalistas e ambientalistas.

.