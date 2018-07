Uma valsa para São Paulo

Ouvindo ontem, no início da noite, o programa do maestro Júlio Medaglia na Rádio Cultura, curti no carro a bela valsa composta por ele, e que ganhou poema de Jean Garfunkel. A peça foi composta, segundo o autor, para uma orquestra alemã. Para mim, é uma homenagem a São Paulo. Ouça a Valsa Paulistana na comovente interpretação de Leniza Castello Branco, enfeitada pela maravilha da flauta de Maria de Lourdes Carvalho.

Para ouvir mais da cantora clique aqui.

(Post atualizado às 12h de 5/01/2012 – ver comentário enviado por Leniza)