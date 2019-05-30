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Tragédia de Brumadinho: IML já identificou 245 vítimas; 25 estão desaparecidos

Pablo Pereira

30 de maio de 2019 | 15h47

O Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte já identificou 245 vítimas fatais do desabamento da barragem da Vale em Brumadinho, na região metropolitana da capital de Minas Gerais. De acordo com lista de nomes divulgada pela Vale, o total de afetados pela tragédia na região chega a 665 pessoas. Destes, 245 têm morte confirmada no IML. Pelo menos 25 pessoas permanecem como desaparecidas.

 

Resgate de vítima na zona rural de Brumadinho no dia 26/01/2019/Foto: Pablo Pereira

 

Segundo o IML mineiro, a lista dos mortos identificados até ontem, 29 de maio, é a seguinte:

1. ADAIL DOS SANTOS JUNIOR

2. ADAIR CUSTODIO RODRIGUES

3. ADEMARIO BISPO

4. ADILSON SATURNINO DE SOUZA

5. ADNILSON SILVA NASCIMENTO

6. ADRIANO AGUIAR LAMOUNIER

7. ADRIANO CALDEIRA DO AMARAL

8. ADRIANO GONÇALVES DOS ANJOS

9. ADRIANO JUNIO BRAGA

10. ADRIANO RIBEIRO DA SILVA

11. ADRIANO WAGNER DA CRUZ DE OLIVEIRA

12. ALAÉRCIO LUCIO FERREIRA

13. ALANO REIS TEIXEIRA

14. ALEX MARIO MORAES BISPO

15. ALEX RAFAEL PIEDADE

16. ALEXIS ADRIANO DA SILVA

17. ALEXIS CESAR JESUS COSTA

18. ALISSON MARTINS DE SOUZA

19. ALISSON PESSOA DAMASCENO

20. AMANDA DE ARAUJO SILVA

21. AMARINA DE LOURDES FERREIRA

22. AMAURI GERALDO DA CRUZ

23. ANAILDE SOUZA PEREIRA

24. ANDERSON LUIZ DA SILVA

25. ANDRE LUIZ ALMEIDA SANTOS

26. ANDREA FERREIRA LIMA

27. ANGELICA APARECIDA AVILA

28. ANGELO GABRIEL DA SILVA LEMOS

29. ANIZIO COELHO DOS SANTOS

30. ANTONIO FERNANDES RIBAS

31. ARMANDO DA SILVA ROGGI GRISSI

32. BRUNA LELIS DE CAMPOS

33. BRUNO EDUARDO GOMES

34. BRUNO ROCHA RODRIGUES

35. CAMILA APARECIDA DA FONSECA SILVA

36. CAMILA SANTOS DE FARIA

37. CAMILA TALIBERTI RIBEIRO DA SILVA

38. CAMILO DE LELIS DO AMARAL

39. CARLA BORGES PEREIRA

40. CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA

41. CARLOS EDUARDO DE SOUZA

42. CARLOS EDUARDO FARIA

43. CARLOS ROBERTO DA SILVA

44. CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA

45. CARLOS ROBERTO DEUSDEDIT

46. CASSIA REGINA SANTOS SOUZA

47. CASSIO CRUZ SILVA PEREIRA

48. CLAUDIO JOSE DIAS REZENDE

49. CLAUDIO LEANDRO RODRIGUES MARTINS

50. CLAUDIO MARCIO DOS SANTOS

51. CLAUDIO PEREIRA SILVA

52. CLEIDSON APARECIDO MOREIRA

53. CLEITON LUIZ MOREIRA SILVA

54. CLEOSANE COELHO MASCARENHAS

55. CRISTIANO BRAZ DIAS

56. CRISTIANO SERAFIM FERREIRA

57. CRISTIANO VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA

58. CRISTINA PAULA DA CRUZ ARAUJO

59. DAIANA CAROLINE SILVA SANTOS

60. DANIEL GUIMARÃES ALMEIDA ABDALLA

61. DANIEL MUNIZ VELOSO

62. DAVID MARLON GOMES SANTANA

63. DAVYSON CHRISTHIAN NEVES

64. DENILSON RODRIGUES

65. DENNIS AUGUSTO DA SILVA

66. DIEGO ANTONIO DE OLIVEIRA

67. DIOMAR CUSTÓDIA DOS SANTOS SILVA

68. DIRCE DIAS BARBOSA

69. DJENER PAULO LAS-CASAS MELO

70. DUANE MOREIRA DE SOUZA

71. EDENI DO NASCIMENTO

72. EDGAR CARVALHO SANTOS

73. EDIMAR DA CONCEIÇAO DE MELO SALES

74. EDIONIO JOSE DOS REIS

75. EDIRLEY ANTONIO CAMPOS

76. EDNILSON DOS SANTOS CRUZ

77. EDSON RODRIGUES DOS SANTOS

78. EDYMAYRA SAMARA RODRIGUES COELHO

79. EGILSON PEREIRA DE ALMEIDA

80. ELIANDRO BATISTA DE PASSOS

81. ELIANE DE OLIVEIRA MELO

82. ELIANE NUNES PASSOS

83. ELIVELTOM MENDES SANTOS

84. ELIZABETE DE OLIVEIRA ESPINDOLA REIS

85. ELIZEU CARANJO DE FREITAS

86. EMERSON JOSE DA SILVA AUGUSTO

87. ERIDIO DIAS

88. EUDES JOSE DE SOUZA CARDOSO

89. EVA MARIA DE MATOS

90. EVERTON GUILHERME FERREIRA GOMES

91. EVERTON LOPES FERREIRA

92. FABRICIO HENRIQUES DA SILVA

93. FABRICIO LUCIO FARIA

94. FAULLER DOUGLAS DA SILVA MIRANDA

95. FELIPE JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA

96. FERNANDA BATISTA DO NASCIMENTO

97. FERNANDA CRISTHIANE DA SILVA

98. FERNANDA DAMIAN DE ALMEIDA

99. FLAVIANO FIALHO

100. FRANCIS ERICK SOARES SILVA

101. FRANCIS MARQUES DA SILVA

102. GEORGE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

103. GERALDO DE MEDEIRO FILHO

104. GILMAR JOSE DA SILVA

105. GIOVANI PAULO DA COSTA

106. GISELE MOREIRA DA CUNHA

107. GISLENE CONCEIÇÃO AMARAL

108. GLAYSON LEANDRO DA SILVA

109. GUSTAVO ANDRIE XAVIER

110. GUSTAVO SOUSA JUNIOR

111. HEITOR PRATES MAXIMO DA CUNHA

112. HELBERT VILHENA SANTOS

113. HERMINIO RIBEIRO LIMA FILHO

114. HERNANE JUNIOR MORAIS ELIAS

115. HUGO MAXS BARBOSA

116. ICARO DOUGLAS ALVES

117. IZABELA BARROSO CAMARA PINTO

118. JANICE HELENA DO NASCIMENTO

119. JHOBERT DONADONNE GONÇALVES MENDES

120. JOAO PAULO ALTINO

121. JOAO PAULO DE ALMEIDA BORGES

122. JOAO PAULO PIZZANI VALADARES MATTAR

123. JOICIANE DE FATIMA DOS SANTOS

124. JONATAS LIMA NASCIMENTO

125. JONIS ANDRÉ NUNES

126. JORGE LUIZ FERREIRA

127. JOSE CARLOS DOMENEGUETE

128. JOSIANE DE SOUZA SANTOS

129. JOSUÉ OLIVEIRA DA SILVA

130. JULIANA ESTEVES DA CRUZ AGUIAR

131. JULIANA PARREIRAS LOPES

132. JULIO CESAR TEIXEIRA SANTIAGO

133. JUSSARA FERREIRA DOS PASSOS SILVA

134. KATIA APARECIDA DA SILVA

135. KATIA GISELE MENDES

136. LAYS GABRIELLE DE SOUZA SOARES

137. LEANDRO ANTONIO SILVA

138. LEANDRO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

139. LENILDA CAVALCANTE ANDRADE

140. LENILDA MARTINS CARDOSO DINIZ

141. LEONARDO ALVES DINIZ

142. LEONARDO DA SILVA GODOY

143. LEONARDO PIRES DE SOUZA

144. LETICIA MARA ANIZIO DE ALMEIDA

145. LETICIA ROSA FERREIRA ARRUDAS

146. LEVI GONÇALVES DA SILVA

147. LOURIVAL DIAS DA ROCHA

148. LUCIANA FERREIRA ALVES

149. LUCIO RODRIGUES MENDANHA

150. LUIS PAULO CAETANO

151. LUIZ CARLOS SILVA REIS

152. LUIZ CORDEIRO PEREIRA

153. LUIZ DE OLIVEIRA SILVA

154. LUIZ TALIBERTI RIBEIRO DA SILVA

155. MANOEL MESSIAS SOUSA ARAUJO

156. MARCELLE PORTO CANGUSSU

157. MARCELO ALVES DE OLIVEIRA

158. MARCIANO DE ARAUJO SEVERINO

159. MARCIEL DE OLIVEIRA ARANTES

160. MARCILEIA DA SILVA PRADO

161. MARCIO COELHO BARBOSA MASCARENHAS

162. MARCIO DE FREITAS GRILO

163. MARCIO FLAVIO DA SILVA

164. MARCIO FLAVIO DA SILVEIRA FILHO

165. MARCIO PAULO BARBOSA PENA MASCARENHAS

166. MARCO AURELIO SANTOS BARCELOS

167. MARCUS TADEU VENTURA DO CARMO

168. MARLON RODRIGUES GONÇALVES

169. MARTINHO RIBAS

170. MAURICIO LAURO DE LEMOS

171. MILTON XISTO DE JESUS

172. MIRAMAR ANTONIO SOBRINHO

173. MOISES MOREIRA DE SALES

174. NATALIA FERNANDA DA SILVA ANDRADE

175. NILSON DILERMANDO PINTO

176. NINRODE DE BRITO NASCIMENTO

177. NOE SANCAO RODRIGUES

178. OLAVO HENRIQUE COELHO

179. PAMELA PRATES DA CUNHA

180. PAULO GEOVANE DOS SANTOS

181. PAULO NATANAEL DE OLIVEIRA

182. PEDRO BERNARDINO DE SENA

183. PETERSON FIRMINO NUNES RIBEIRO

184. PRISCILA ELEN SILVA

185. RAFAEL MATEUS DE OLIVEIRA

186. RAMON JUNIOR PINTO

187. RANGEL DO CARMO JANUÁRIO

188. REGINALDO DA SILVA

189. REINALDO FERNANDES GUIMARÃES

190. REINALDO GONÇALVES

191. REINALDO SIMAO DE OLIVEIRA

192. RENATO RODRIGUES DA SILVA

193. RENATO RODRIGUES MAIA

194. RENATO VIEIRA CALDEIRA

195. RENILDO APARECIDO DO NASCIMENTO

196. RICARDO EDUARDO DA SILVA

197. RICARDO HENRIQUE VEPPO LARA

198. ROBSON MAXIMO GONÇALVES

199. RODNEY SANDER PAULINO OLIVEIRA

200. RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA

201. RODRIGO MIRANDA DOS SANTOS

202. RODRIGO MONTEIRO COSTA

203. ROGERIO ANTONIO DOS SANTOS

204. ROLISTON TEDS PEREIRA

205. RONNIE VON OLAIR DA COSTA

206. ROSARIA DIAS DA CUNHA

207. ROSELIA ALVES RODRIGUES SILVA

208. ROSIANE SALES SOUZA FERREIRA

209. ROSILENE OZORIO PIZZANI MATTAR

210. RUBERLAN ANTONIO SOBRINHO

211. SAMARA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

212. SAMUEL DA SILVA BARBOSA

213. SANDRO ANDRADE GONÇALVES

214. SEBASTIÃO DIVINO SANTANA

215. SERGIO CARLOS RODRIGUES

216. SIRLEI DE BRITO RIBEIRO

217. SUELI DE FÁTIMA MARCOS

218. THIAGO LEANDRO VALENTIM

219. THIAGO MATEUS COSTA

220. TIAGO AUGUSTO FAVARINI

221. TIAGO BARBOSA DA SILVA

222. TIAGO COUTINHO DO CARMO

223. VAGNER NASCIMENTO DA SILVA

224. VALDECI DE SOUSA MEDEIROS

225. VINICIUS HENRIQUE LEITE FERREIRA

226. WAGNER VALMIR MIRANDA

227. WALACI JUNHIOR CANDIDO DA SILVA

228. WALISSON EDUARDO PAIXÃO

229. WANDERSON CARLOS PEREIRA

230. WANDERSON DE OLIVEIRA VALERIANO

231. WANDERSON PAULO DA SILVA

232. WANDERSON SOARES MOTA

233. WARLEY GOMES MARQUES

234. WARLEY LOPES MOREIRA

235. WEBERTH FERREIRA SABINO

236. WELLINGTON ALVARENGA BENIGNO

237. WELLINGTON CAMPOS RODRIGUES

238. WENDERSON FERREIRA PASSOS

239. WESLEI ANTONIO BELO

240. WESLEY ANTONIO DAS CHAGAS

241. WESLEY EDUARDO DE ASSIS

242. WILLIAN JORGE FELIZARDO ALVES

243. WILSON JOSE DA SILVA

244. WIRYSLAN VINICIUS ANDRADE DE SOUZA

245. ZILBER LAGE DE OLIVEIRA

 

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