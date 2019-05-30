Tragédia de Brumadinho: IML já identificou 245 vítimas; 25 estão desaparecidos

Pablo Pereira
30 de maio de 2019 | 15h47
O Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte já identificou 245 vítimas fatais do desabamento da barragem da Vale em Brumadinho, na região metropolitana da capital de Minas Gerais. De acordo com lista de nomes divulgada pela Vale, o total de afetados pela tragédia na região chega a 665 pessoas. Destes, 245 têm morte confirmada no IML. Pelo menos 25 pessoas permanecem como desaparecidas.
Segundo o IML mineiro, a lista dos mortos identificados até ontem, 29 de maio, é a seguinte:
1. ADAIL DOS SANTOS JUNIOR
2. ADAIR CUSTODIO RODRIGUES
3. ADEMARIO BISPO
4. ADILSON SATURNINO DE SOUZA
5. ADNILSON SILVA NASCIMENTO
6. ADRIANO AGUIAR LAMOUNIER
7. ADRIANO CALDEIRA DO AMARAL
8. ADRIANO GONÇALVES DOS ANJOS
9. ADRIANO JUNIO BRAGA
10. ADRIANO RIBEIRO DA SILVA
11. ADRIANO WAGNER DA CRUZ DE OLIVEIRA
12. ALAÉRCIO LUCIO FERREIRA
13. ALANO REIS TEIXEIRA
14. ALEX MARIO MORAES BISPO
15. ALEX RAFAEL PIEDADE
16. ALEXIS ADRIANO DA SILVA
17. ALEXIS CESAR JESUS COSTA
18. ALISSON MARTINS DE SOUZA
19. ALISSON PESSOA DAMASCENO
20. AMANDA DE ARAUJO SILVA
21. AMARINA DE LOURDES FERREIRA
22. AMAURI GERALDO DA CRUZ
23. ANAILDE SOUZA PEREIRA
24. ANDERSON LUIZ DA SILVA
25. ANDRE LUIZ ALMEIDA SANTOS
26. ANDREA FERREIRA LIMA
27. ANGELICA APARECIDA AVILA
28. ANGELO GABRIEL DA SILVA LEMOS
29. ANIZIO COELHO DOS SANTOS
30. ANTONIO FERNANDES RIBAS
31. ARMANDO DA SILVA ROGGI GRISSI
32. BRUNA LELIS DE CAMPOS
33. BRUNO EDUARDO GOMES
34. BRUNO ROCHA RODRIGUES
35. CAMILA APARECIDA DA FONSECA SILVA
36. CAMILA SANTOS DE FARIA
37. CAMILA TALIBERTI RIBEIRO DA SILVA
38. CAMILO DE LELIS DO AMARAL
39. CARLA BORGES PEREIRA
40. CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA
41. CARLOS EDUARDO DE SOUZA
42. CARLOS EDUARDO FARIA
43. CARLOS ROBERTO DA SILVA
44. CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA
45. CARLOS ROBERTO DEUSDEDIT
46. CASSIA REGINA SANTOS SOUZA
47. CASSIO CRUZ SILVA PEREIRA
48. CLAUDIO JOSE DIAS REZENDE
49. CLAUDIO LEANDRO RODRIGUES MARTINS
50. CLAUDIO MARCIO DOS SANTOS
51. CLAUDIO PEREIRA SILVA
52. CLEIDSON APARECIDO MOREIRA
53. CLEITON LUIZ MOREIRA SILVA
54. CLEOSANE COELHO MASCARENHAS
55. CRISTIANO BRAZ DIAS
56. CRISTIANO SERAFIM FERREIRA
57. CRISTIANO VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA
58. CRISTINA PAULA DA CRUZ ARAUJO
59. DAIANA CAROLINE SILVA SANTOS
60. DANIEL GUIMARÃES ALMEIDA ABDALLA
61. DANIEL MUNIZ VELOSO
62. DAVID MARLON GOMES SANTANA
63. DAVYSON CHRISTHIAN NEVES
64. DENILSON RODRIGUES
65. DENNIS AUGUSTO DA SILVA
66. DIEGO ANTONIO DE OLIVEIRA
67. DIOMAR CUSTÓDIA DOS SANTOS SILVA
68. DIRCE DIAS BARBOSA
69. DJENER PAULO LAS-CASAS MELO
70. DUANE MOREIRA DE SOUZA
71. EDENI DO NASCIMENTO
72. EDGAR CARVALHO SANTOS
73. EDIMAR DA CONCEIÇAO DE MELO SALES
74. EDIONIO JOSE DOS REIS
75. EDIRLEY ANTONIO CAMPOS
76. EDNILSON DOS SANTOS CRUZ
77. EDSON RODRIGUES DOS SANTOS
78. EDYMAYRA SAMARA RODRIGUES COELHO
79. EGILSON PEREIRA DE ALMEIDA
80. ELIANDRO BATISTA DE PASSOS
81. ELIANE DE OLIVEIRA MELO
82. ELIANE NUNES PASSOS
83. ELIVELTOM MENDES SANTOS
84. ELIZABETE DE OLIVEIRA ESPINDOLA REIS
85. ELIZEU CARANJO DE FREITAS
86. EMERSON JOSE DA SILVA AUGUSTO
87. ERIDIO DIAS
88. EUDES JOSE DE SOUZA CARDOSO
89. EVA MARIA DE MATOS
90. EVERTON GUILHERME FERREIRA GOMES
91. EVERTON LOPES FERREIRA
92. FABRICIO HENRIQUES DA SILVA
93. FABRICIO LUCIO FARIA
94. FAULLER DOUGLAS DA SILVA MIRANDA
95. FELIPE JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA
96. FERNANDA BATISTA DO NASCIMENTO
97. FERNANDA CRISTHIANE DA SILVA
98. FERNANDA DAMIAN DE ALMEIDA
99. FLAVIANO FIALHO
100. FRANCIS ERICK SOARES SILVA
101. FRANCIS MARQUES DA SILVA
102. GEORGE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
103. GERALDO DE MEDEIRO FILHO
104. GILMAR JOSE DA SILVA
105. GIOVANI PAULO DA COSTA
106. GISELE MOREIRA DA CUNHA
107. GISLENE CONCEIÇÃO AMARAL
108. GLAYSON LEANDRO DA SILVA
109. GUSTAVO ANDRIE XAVIER
110. GUSTAVO SOUSA JUNIOR
111. HEITOR PRATES MAXIMO DA CUNHA
112. HELBERT VILHENA SANTOS
113. HERMINIO RIBEIRO LIMA FILHO
114. HERNANE JUNIOR MORAIS ELIAS
115. HUGO MAXS BARBOSA
116. ICARO DOUGLAS ALVES
117. IZABELA BARROSO CAMARA PINTO
118. JANICE HELENA DO NASCIMENTO
119. JHOBERT DONADONNE GONÇALVES MENDES
120. JOAO PAULO ALTINO
121. JOAO PAULO DE ALMEIDA BORGES
122. JOAO PAULO PIZZANI VALADARES MATTAR
123. JOICIANE DE FATIMA DOS SANTOS
124. JONATAS LIMA NASCIMENTO
125. JONIS ANDRÉ NUNES
126. JORGE LUIZ FERREIRA
127. JOSE CARLOS DOMENEGUETE
128. JOSIANE DE SOUZA SANTOS
129. JOSUÉ OLIVEIRA DA SILVA
130. JULIANA ESTEVES DA CRUZ AGUIAR
131. JULIANA PARREIRAS LOPES
132. JULIO CESAR TEIXEIRA SANTIAGO
133. JUSSARA FERREIRA DOS PASSOS SILVA
134. KATIA APARECIDA DA SILVA
135. KATIA GISELE MENDES
136. LAYS GABRIELLE DE SOUZA SOARES
137. LEANDRO ANTONIO SILVA
138. LEANDRO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
139. LENILDA CAVALCANTE ANDRADE
140. LENILDA MARTINS CARDOSO DINIZ
141. LEONARDO ALVES DINIZ
142. LEONARDO DA SILVA GODOY
143. LEONARDO PIRES DE SOUZA
144. LETICIA MARA ANIZIO DE ALMEIDA
145. LETICIA ROSA FERREIRA ARRUDAS
146. LEVI GONÇALVES DA SILVA
147. LOURIVAL DIAS DA ROCHA
148. LUCIANA FERREIRA ALVES
149. LUCIO RODRIGUES MENDANHA
150. LUIS PAULO CAETANO
151. LUIZ CARLOS SILVA REIS
152. LUIZ CORDEIRO PEREIRA
153. LUIZ DE OLIVEIRA SILVA
154. LUIZ TALIBERTI RIBEIRO DA SILVA
155. MANOEL MESSIAS SOUSA ARAUJO
156. MARCELLE PORTO CANGUSSU
157. MARCELO ALVES DE OLIVEIRA
158. MARCIANO DE ARAUJO SEVERINO
159. MARCIEL DE OLIVEIRA ARANTES
160. MARCILEIA DA SILVA PRADO
161. MARCIO COELHO BARBOSA MASCARENHAS
162. MARCIO DE FREITAS GRILO
163. MARCIO FLAVIO DA SILVA
164. MARCIO FLAVIO DA SILVEIRA FILHO
165. MARCIO PAULO BARBOSA PENA MASCARENHAS
166. MARCO AURELIO SANTOS BARCELOS
167. MARCUS TADEU VENTURA DO CARMO
168. MARLON RODRIGUES GONÇALVES
169. MARTINHO RIBAS
170. MAURICIO LAURO DE LEMOS
171. MILTON XISTO DE JESUS
172. MIRAMAR ANTONIO SOBRINHO
173. MOISES MOREIRA DE SALES
174. NATALIA FERNANDA DA SILVA ANDRADE
175. NILSON DILERMANDO PINTO
176. NINRODE DE BRITO NASCIMENTO
177. NOE SANCAO RODRIGUES
178. OLAVO HENRIQUE COELHO
179. PAMELA PRATES DA CUNHA
180. PAULO GEOVANE DOS SANTOS
181. PAULO NATANAEL DE OLIVEIRA
182. PEDRO BERNARDINO DE SENA
183. PETERSON FIRMINO NUNES RIBEIRO
184. PRISCILA ELEN SILVA
185. RAFAEL MATEUS DE OLIVEIRA
186. RAMON JUNIOR PINTO
187. RANGEL DO CARMO JANUÁRIO
188. REGINALDO DA SILVA
189. REINALDO FERNANDES GUIMARÃES
190. REINALDO GONÇALVES
191. REINALDO SIMAO DE OLIVEIRA
192. RENATO RODRIGUES DA SILVA
193. RENATO RODRIGUES MAIA
194. RENATO VIEIRA CALDEIRA
195. RENILDO APARECIDO DO NASCIMENTO
196. RICARDO EDUARDO DA SILVA
197. RICARDO HENRIQUE VEPPO LARA
198. ROBSON MAXIMO GONÇALVES
199. RODNEY SANDER PAULINO OLIVEIRA
200. RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
201. RODRIGO MIRANDA DOS SANTOS
202. RODRIGO MONTEIRO COSTA
203. ROGERIO ANTONIO DOS SANTOS
204. ROLISTON TEDS PEREIRA
205. RONNIE VON OLAIR DA COSTA
206. ROSARIA DIAS DA CUNHA
207. ROSELIA ALVES RODRIGUES SILVA
208. ROSIANE SALES SOUZA FERREIRA
209. ROSILENE OZORIO PIZZANI MATTAR
210. RUBERLAN ANTONIO SOBRINHO
211. SAMARA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA
212. SAMUEL DA SILVA BARBOSA
213. SANDRO ANDRADE GONÇALVES
214. SEBASTIÃO DIVINO SANTANA
215. SERGIO CARLOS RODRIGUES
216. SIRLEI DE BRITO RIBEIRO
217. SUELI DE FÁTIMA MARCOS
218. THIAGO LEANDRO VALENTIM
219. THIAGO MATEUS COSTA
220. TIAGO AUGUSTO FAVARINI
221. TIAGO BARBOSA DA SILVA
222. TIAGO COUTINHO DO CARMO
223. VAGNER NASCIMENTO DA SILVA
224. VALDECI DE SOUSA MEDEIROS
225. VINICIUS HENRIQUE LEITE FERREIRA
226. WAGNER VALMIR MIRANDA
227. WALACI JUNHIOR CANDIDO DA SILVA
228. WALISSON EDUARDO PAIXÃO
229. WANDERSON CARLOS PEREIRA
230. WANDERSON DE OLIVEIRA VALERIANO
231. WANDERSON PAULO DA SILVA
232. WANDERSON SOARES MOTA
233. WARLEY GOMES MARQUES
234. WARLEY LOPES MOREIRA
235. WEBERTH FERREIRA SABINO
236. WELLINGTON ALVARENGA BENIGNO
237. WELLINGTON CAMPOS RODRIGUES
238. WENDERSON FERREIRA PASSOS
239. WESLEI ANTONIO BELO
240. WESLEY ANTONIO DAS CHAGAS
241. WESLEY EDUARDO DE ASSIS
242. WILLIAN JORGE FELIZARDO ALVES
243. WILSON JOSE DA SILVA
244. WIRYSLAN VINICIUS ANDRADE DE SOUZA
245. ZILBER LAGE DE OLIVEIRA
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