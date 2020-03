Tragédia da chuva no Guarujá: IML atualiza lista com 27 mortos

São dramáticas as imagens de resgate de vítimas dos desabamentos ocorridos no litoral paulista dias atrás, após fortes chuvas na região. Pelo menos 28 pessoas morreram. Outras 42 estão desaparecidas. Bombeiros e gente comum da área cavam na lama com as próprias mãos em busca de sobreviventes. Em janeiro, acompanhei trabalho semelhante em Belo Horizonte, onde as enchentes mataram dezenas de pessoas. Desta vez, a tragédia se repete na Baixada Santista.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, divulgadas no final da tarde desta quinta-feira, 5, com a situação na região de Santos, São Vicente e Guarujá, 27 corpos já tiveram os nomes confirmados. O Bombeiro Rogério de Moraes Santos morreu soterrado e já foi sepultado. Ele tentava salvar Tathiana Lopes de Lima Gomes, de 25 anos, atingida com o filho, Arthur, de 10 meses, que não sobreviveram. As ações de socorro, segundo a SSP, ocorrem em “Morro do Fontana (Santos), no Parque Prainha (São Vicente) e nos morros do Macaco, Cantagalo e Engenho (Guarujá)”. O vídeo abaixo, divulgado pelos Bombeiros, mostra a situação.

morro de São bento Confira como está sendo realizada as buscas no Morro do São Bento/Santos, os homens do Corpo de Bombeiros contam com o apoio do Grau, Defesa Civil, Prefeitura de Santos e especialmente da comunidade.As buscam se concentram para localizar 05 (cinco) pessoas de uma mesma família!#MãosQueSalvam#ConteComAGente #CadaSegundoConta Publicado por Corpo de Bombeiros da PMESP em Quinta-feira, 5 de março de 2020

De acordo com a SSP-SP, “27 corpos de vítimas foram liberados às famílias pelo IML”:

1. Allana Granero de Oliveira (3 anos)

2. Aliffer Adailton Granero da Silva (6 anos) 3. Samuel Alves dos Santos (32 anos) 4. Jhenifer Maria de Souza Nunes (25 anos) 5. Laudemir Cilas Tiburcio (60 anos) 6. Kátia de Oliveira Paulo (37 anos) 7. Elisandra de Souza Santana Cândido (28 anos) 8. Karina Aparecida Pereira da Silva (26 anos) 9. Rogério de Moraes Santos (43 anos) 10. Arthur Rafael de Lima (10 meses) 11. Tathiana Lopes de Lima Gomes (25 anos) 12. Esther Gabrielly Sousa da Silva (11 anos) 13. Edvaldo José Deolindo (43 anos) 14. Gilmar dos Santos Reis (37 anos) 15. Elane Emanuela de Souza Rodrigues (42 anos) 16. Alan Gama dos Santos (19 anos) 17. Jhennyfer Gleice Rodrigues Oliveira dos Santos (19 anos) 18. Genival Batista dos Santos (48 anos) 19. Yasmin Dantas Farias (18 anos) 20. Milton Joaquim de Santana Filho (61 anos) 21. Jhonnatan Robert Rodrigues Oliveira dos Santos (21 anos) 22. Jeanni Pereira de Souza Nunes (43 anos) 23. Rafael dos Passos Tomaz (30 anos) 24. Anna Margarita Brochner Misfeldt (61 anos) 25. Edivaldo Ribeiro dos Santos (51 anos) 26. Maria Rosana Laurentino da Costa (44 anos) 27. Jonata Lucas dos Santos Cruz (14 anos)

