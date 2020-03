Tragédia da chuva na Baixada Santista chega a 32 mortos; Veja lista dos 29 identificados no IML

O levantamento da tragédia das chuvas na Baixada Santista, divulgado pela Defesa Civil do Estado de SP às 16h20 desta sexta-feira, 6, apontava 32 mortos e 47 pessoas desaparecidas. A atualização dos número, divulgada agora a pouco, 18h55, mostra o mesmo número de mortos, 32, com 46 desaparecidos, segundo informações de moradores. Os dados se referem a Guarujá, Santos e São Vicente. Na atualização, a lista de vítimas confirmadas no IML subiu para 29.

Abaixo, a lista dos identificados no IML:

1. Allana Granero de Oliveira (3 anos) 2. Aliffer Adailton Granero da Silva (6 anos) 3. Samuel Alves dos Santos (32 anos) 4. Jhenifer Maria de Souza Nunes (25 anos) 5. Laudemir Cilas Tiburcio (60 anos) 6. Kátia de Oliveira Paulo (37 anos) 7. Elisandra de Souza Santana Cândido (28 anos) 8. Karina Aparecida Pereira da Silva (26 anos) 9. Rogério de Moraes Santos (43 anos) 10. Arthur Rafael de Lima (10 meses) 11. Tathiana Lopes de Lima Gomes (25 anos) 12. Esther Gabrielly Sousa da Silva (11 anos) 13. Edvaldo José Deolindo (43 anos) 14. Gilmar dos Santos Reis (37 anos) 15. Elane Emanuela de Souza Rodrigues (42 anos) 16. Alan Gama dos Santos (19 anos) 17. Jhennyfer Gleice Rodrigues Oliveira dos Santos (19 anos) 18. Genival Batista dos Santos (48 anos) 19. Yasmin Dantas Farias (18 anos) 20. Milton Joaquim de Santana Filho (61 anos) 21. Jhonnatan Robert Rodrigues Oliveira dos Santos (21 anos) 22. Jeanni Pereira de Souza Nunes (43 anos) 23. Rafael dos Passos Tomaz (30 anos) 24. Anna Margarita Brochner Misfeldt (61 anos) 25. Edivaldo Ribeiro dos Santos (51 anos) 26. Maria Rosana Laurentino da Costa (44 anos) 27. Jonata Lucas dos Santos Cruz (14 anos) 28. Flávio Ribeiro de Souza (34 anos)

29. Maria Elizabeth dos Santos Tiburcio (55 anos)

(Texto atualizado às 19h)