Sobral, o umbigo do Universo

O povo que não é de lá “malda”, diz que Sobral, cidade do interior do Ceará, a cerca de 230 quilômetros da capital, Fortaleza, quer ser o centro do mundo, essas coisas que, para os moradores locais, são pura maldade e despeito. Pois, na terça-feira, dia 28, a orgulhosa Sobral, que já vai fazer 246 anos no dia 5 de julho e tem mais de 200 mil habitantes, vai discutir não o planeta Terra, mas do Universo! É mole? Verdade!

O cientista Mustapha Ishak, da Universidade do Texas, abre um dia de palestras na cidade para ensinar sobre a aceleração do cosmos, buraco-negro, eclipses etc. É que Sobral, há 100 anos, serviu para cientistas confirmarem a Teoria da Relatividade, do Einstein, como mostra a reportagem da Roberta Jansen sobre o assunto. Conheci Sobral faz tempo, mais de 20 anos, numa curiosa viagem pela estrada que passa por Itapipoca. Sobral é, sim senhor, com toda a razão, pelo menos no quesito ciências, um dos umbigos do mundo!