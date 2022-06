Série ‘Oeste sem lei’, da Unicamp, vai mostrar caso de Dom Phillips e Bruno Pereira

Os desaparecimentos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, na Terra indígena Vale do Javari, na Amazônia brasileira, coberto com destaque pelo Estadão e veículos da imprensa brasileira e internacional, será tema também de uma série de reportagens de uma equipe de enviados especiais à região pela Unicamp. A série “Oeste sem lei” começa na segunda-feira, dia 13. no Portal da Unicamp, informa a Unicamp.