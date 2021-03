Seminário sobre diplomacia ambiental mostra desmatamento

São impressionantes os dados de estudo sobre o desmatamento no Brasil e pelo mundo apresentado pelo professor Bráulio Dias, da Universidade de Brasília, em seminário sobre “Diplomacia Ambiental”, promovido pelo Instituto de Relações Internacionais & Comércio Exterior (Irice). Veja neste link .

O encontro terá ainda participação dos especialistas Tom Lovejoy, professor da George Mason University – Washington (EUA), Paulo Moutinho, pesquisador sênior – Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia – IPAM Amazônia, além do embaixador Rubens Barbosa, presidente do Irice, organizador do debate.