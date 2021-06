Santos, Letícia Spiller e Unicamp se juntam à ONU pelos refugiados

O ACNUR, organismo da ONU para refugiados, lançou uma campanha de apoio aos refugiados no Brasil para marcar o dia 20 de junho, domingo, como o Dia Mundial do Refugiado. Iniciativa conta com apoio de personalidades que fazem sucesso nas redes sociais e artistas, como Letícia Spiller, além do Santos Futebol Clube – sim, um clube de futebol! -, e da Unicamp.

Nesta sexta-feira, 18, a universidade de Campinas participa de um evento em São Paulo para marcar a data, criada pela ONU em 2000. A parceria conta ainda com o Memorial da América Latina e a Cátedra ‘Sérgio Vieira de Mello’, da Universidade Estadual de Campinas, e da Diretoria Executiva de Direitos Humanos (DeDH), também da Unicamp, organismos preocupados com a situação dos refugiados. Segundo nota da Unicamp, o encontro tem apoio também da Universidade São Judas, de São Paulo. Segundo o ACNUR, há cerca de 80 milhões de perseguidos no mundo.