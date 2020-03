Retornando da China, brasileiro relata desembarque em Guarulhos

No ano passado, o designer brasileiro Ricardo Perotti, de 31 anos, havia escolhido morar no Oriente. Recém-casado, ele pretendia fixar residência do outro lado do mundo, na Ásia. Tinha recebido uma proposta de trabalho, uma oportunidade de emprego em consultoria em mercados digitais, em Hong Kong. Mas a onda de protestos contra o governo chinês no final do ano passado e a crise da epidemia da covid-19, naquela área nos últimos meses, mudaram seus plano. Na noite desta sexta-feira, 20, depois de quase um dia inteiro de viagem, passando por Istambul, na Turquia, Ricardo chegou a São Paulo em voo que juntava passageiros de outros quatro aviões. Na chegada a Guarulhos, conta ele, caminho livre. Veja o relato da viagem:

Isolado em casa em São Paulo, o designer aguarda o companheiro, que também está retornando. Abaixo, mais um trecho do relato dele sobre o caso. Acompanhe: