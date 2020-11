País que sai da eleição municipal aponta para o centrismo na sucessão em 22

As eleições para prefeito deste domingo, 29, encerrando o processo eleitoral de 2020, mostram que os partidos de direita se fortaleceram no País e os da esquerda continuam fracos de voto. O petismo entra na sua maior crise de aceitação, perdendo espaço eleitoral nos municípios, mas os resultados apontam igualmente que o espantoso crescimento do bolsonarismo radical, em 2018 e 2019, também perdeu força.

Olhando esses resultados – e de olho na campanha presidencial de 22, que começa nesta segunda-feira, 30 -, o que parece ocorrer é que está aberto um amplo espaço para uma candidatura centrista ao Planalto. Resta saber quem vai ocupar o espaço. Vai depender ainda, claro, de fatores importantes, como o desfecho da epidemia, e quem serão os líderes que sobreviverão no cenário no próximo ano. O próprio atual presidente não pode ser descartado, mas nem ele, que tem a máquina federal na mão, parece estar garantido na parada. Ou seja: vai ser com emoção!