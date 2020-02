Olhando a chuva cair…

Com o colega Werther Santana, passei uns dias na última semana de janeiro cobrindo a chuvarada que provocou estragos em Minas Gerais. Ouvimos muitas histórias de famílias destruídas pelas águas do verão, como a do aposentado Ademar Rodrigues de Souza, que perdeu a mulher, dona Marlene, de 58 anos, e os três filhos, quando o morro do Jardim Bernadete desceu e derrubou a casa deles. Outras 3 pessoas de uma mesma família, a família de Senhor do Conselho Gomes da Costa, de 57 anos, também morreram no local. Em duas semanas, 59 MORTOS! Uma tragédia! E mais de 53 MIL desabrigados, situação do casal Rita e Matheus, de Sabará (foto), onde o rio das Velhas arrasou tudo nas margens. Em São Paulo, a chuva da madrugada de segunda-feira encheu rios e provocou alagamentos com muitos transtornos no trânsito. E perdas materiais. Nada parecido com o que ocorreu com Minas Gerais.