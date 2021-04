Jovem brasileiro aprovado para advogar nos EUA

No meio de tanta notícia ruim no Brasil, um brasileiro se destaca pela competência e dedicação ao que faz. O advogado brasileiro Mateus Costa Ribeiro, o mais jovem a atuar no STF, em novembro de 2018, acaba de ser aprovado em prova de habilitação para atuar nos EUA. “Foi com o coração cheio de emoção que li, no Wall Street Journal de hoje (dia 6), que fui o mais jovem aprovado no Bar de Nova York. É a prova para poder advogar nos Estados Unidos”, disse Mateus Costa Ribeiro.

