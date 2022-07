Indígenas anunciam DJ Alok no encontro para debater ciência e direitos na Unicamp

Já ouviram falar do 9.º Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas (Enei)? Então, é um encontro de gente indígena, que acontece a partir desta terça-feira, 26, na Unicamp. O que é ciência, segundo os povos originários? Qual a participação deles, que estudam nas universidades, em pesquisas acadêmicas feitas por gente das comunidades?

São temas que estarão em debate durante a semana no espaço criado para o debate dos direitos indígenas visto por dentro, ou seja, pela ótica de mais de dois mil participantes. Lá poderão ser encontrados também, por exemplo, artistas como DJ Alok, como informa o site da Unicamp. “O ENEI também terá a participação de cantores indígenas e do DJ Alok. Peças de teatro, desfile de moda com marcas e modelos indígenas, entre outras atividades, estão na programação cultural do evento“.

Saiba mais aqui.