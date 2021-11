Grupos de brasileiros continuam sendo barrados na fronteira dos EUA

Brasileiros continuam a aventura de tentar entrar ilegalmente nos EUA. É o que mostra informe da última sexta-feira, dia 19, das autoridades americanas de fronteira em San Diego, perto da divisa com o México. São dezenas de brasileiros, conforme relatório. Organizados por coiotes mexicanos, alguns grupos de brasileiros são acompanhados por venezuelanos e até por portugueses.

Numa operação do último dia 3, em San Diego, foram presos dois mexicanos e resgatadas 75 pessoas do Brasil, Venezuela e Portugal. No dia 26 de outubro, de acordo com os guardas de fronteira, foram dois grupos de brasileiros que tentavam passar numa rede de esgotos. O primeiro, com 86 pessoas. Horas depois, outro grupo, com mais 69 imigrantes, entre homens, mulheres e crianças.