Flipoços 2020, uma feira de livros na web, tem fotos maravilhosas e autores como J.R. Torero

Fim de semana, hora de relaxar um pouco das agruras deste país que enfrenta uma realidade tão lamentável. Pois, para dar um alento à desgraceira, lá vai uma dica: a Feira do Livro virtual do Flipoços 2020, o Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, que vai até domingo (15/11). Há materiais primorosos e gente que se esforça para mostrar que deve haver persistência apesar de tudo. Como o maravilhoso trabalho de um craque, o fotógrafo João Farkas, que comenta livro com imagens deslumbrantes da ameaçada região do Pantanal.

Farkas mostra ainda sua visão da Amazônia, outra área com bioma ameaçado.

Há debates de especialistas em literatura e palestras deliciosas sobre livros infantis dos autores José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta, entre outros. Tudo isso pode ser visto na internet no site da Flipoços. Sem sair de casa, navegue pela feira. Há surpresas muito legais lá.