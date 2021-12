Estudo Seade mostra o aumento de mortes de idosos na pandemia

Um estudo da Fundação Seade mostra dados, até esperados, em razão do que foi observado na pandemia, mas que não deixam de ser impressionantes: a taxa de mortes entre idosos, pessoas com 60 anos ou mais, que vinha caindo no Estado de São Paulo, voltou a subir. Passou de 33,5 mortes por mil habitantes em 2019 para 37,1 óbitos por mil em 2020 – o primeiro ano do coronavírus. São os frios números da estatística medindo e confirmando o drama vivido pelas famílias com as perdas do ano passado, cerca de 4 pontos percentuais acima do ano anterior.

De acordo com os dados, a conta, que habitualmente mostra mesmo a morte de mais homens do que mulheres nessa faixa de idade, desta vez, em 2020, foi muito pesada.

Em 2019, morriam 38,5 homens por mil, enquanto a taxa feminina era de 29,6 mulheres por mil. Mas a pandemia bombou as mortes entre os sessentões e seus “colegas” de mais idade. A mortalidade masculina nessa faixa da população paulista pulou, em 2020, para 43,6 por mil, enquanto a taxa feminina chegou a 32,1 por mil.

Veja a curva aqui

Por regiões:

De acordo com a Fundação, em 2020, as taxas mais elevadas foram verificadas na Região Metropolitana da Baixada Santista (42,5 por mil) e nas regiões de São José do Rio Preto (40,5 por mil), Barretos (39,6 por mil), Registro (39,5 por mil) e Itapeva (39,2 por mil).

As menores taxas ocorreram nas regiões de São José dos Campos (34,5 por mil) e Campinas (34,9 por mil). A Região Metropolitana de São Paulo, que exibia a menor taxa de mortalidade em 2019 (32,3 por mil), passou para a oitava posição relativa em 2020 (37,2 por mil).