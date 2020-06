Especialistas do Brasil, EUA e Espanha vão debater covid-19 em evento online no dia 26

A epidemia de coronavírus já matou mais de 50 mil pessoas no Brasil e deixou milhões de infectados. A doença provocada pelo vírus continua assustando o mundo seis meses depois dos primeiros casos, que apareceram na China. A ciência se movimenta em busca de soluções médicas para tratamentos e pesquisadores tentam encontrar vacinas e medicamentos. Nos dias 26 e 27, sexta-feira e sábado, um grupo de especialistas do Brasil, EUA e Espanha fará evento online para atualizar informações e “promover o debate entre médicos de diversas especialidades, reunindo palestrantes e temas de grande relevância no contexto atual”.

O Covid-19 Uptodate vai acontecer a partir das 17h de sexta-feira (26) com a coordenação científica do infectologista Sergio Cimerman, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).