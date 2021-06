Epidemiologista que vai à CPI nesta quinta, 24, mostra dados alarmantes da covid

A CPI da Covid, do Senado, antecipou para esta quinta-feira, dia 24, o depoimento do médico epidemiologista Pedro Curi Hallal, da Universidade Federal de Pelotas, sobre os impactos da pandemia no Brasil. Hallal promete detalhar os números da mortandade provocada pela peste e mostrar, por exemplo, a abrangência do genocídio que está ocorrendo no País por causa das desigualdades brasileiras. São impactos devastadores em comunidades específicas. “Finalizei nesse instante os slides para minha fala inicial (15 minutos) na CPI da pandemia, nesta quinta-feira (dia 24). Não vou dar muito spoiler, mas prestem atenção nesse slide. Esse slide tem história!!! % de infectados conforme cor da pele nas três fases do EPICOVID19 “, adiantou ele em post de rede social.

