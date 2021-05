Dia do jazz, o mundo do Bola Sete

Hoje, 30 de abril, é o Dia Internacional do Jazz. Na ONU, o secretário-geral, António Guterres, faz uma saudação à data, criada a partir de proposta do excepcional Herbie Hancock, um craque em usar notas instrumentais para burlar o silêncio. Um pouco dessa visão impressionante do mundo pode ser encontrada na entrevista do artista a Julio Maria, do Estadão, em 2018, quando o jazzista conta a curiosa história da viagem que mudou-lhe a vida. Há também brasileiros geniais nessa parada. Mestre Tom Jobim é o mais conhecido, mas há tantos outros, como um certo Djalma de Andrade, o violonista Bola Sete.