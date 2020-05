Dados mostram que isolamento dá resultado contra a covid. Cientista pede: ouçam a ciência

Estudo do engenheiro cientista de dados Maurício Féo sobre os números da contaminação do novo coronavírus mostra que o isolamento, ou afastamento social, apresenta resultados positivos. Féo publicou vídeo no Youtube com os dados de casos dos países nórdicos, até a primeira semana deste mês, no qual compara os números da infecção na população. Para o pesquisador, a mudança de hábitos, o afastamentos social, é fundamental, sim, para a redução dos casos e mortes provocados pela covid-19. No trabalho, ele pede: “Ouça a ciência!”