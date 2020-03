Crise da chuva na Baixada: 44 mortos e pelo menos 480 desabrigados

Boletim da Defesa Civil do Estado de São Paulo, divulgado no final da tarde (18h) desta quarta-feira, 11, mantém o número de 44 vítimas das chuvas na Baixada Santista. O número de desaparecidos caiu para 17, segundo a Secretaria de Segurança. Os desabrigados são 269 no Guarujá e 214 em Santos.

Ontem, quase uma semana depois da tragédia, foi localizado o cabo Marciel de Souza Batalha, de 46 anos, do Corpo de Bombeiros. Ele foi soterrados por um desmoronamento na madrugada do dia 3 no Morro do Macaco, no Guarujá, quando tentava resgatar moradores atingidos pela lama que descia da encosta.

.