Coronavírus: Doria chama Bolsonaro de “líder psicopata”

Com o País chegando aos 300 mil mortos pelo coronavírus, o governador João Doria, de São Paulo, chamou o presidente Jair Bolsonaro de “líder psicopata”. A expressão foi usada durante entrevista do governador ao canal CNN Internacional, ontem, 22, quando o líder paulista, que já foi aliado político do presidente, afirmou, referindo-se a seu ex-aliado, que Bolsonaro “cometeu erros inacreditáveis” na crise da pandemia. “Nós temos que lutar contra dois vírus aqui no Brasil: o coronavírus e o vírus Bolsonaro”. Veja aqui ou aqui.