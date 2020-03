Contra o estresse do afastamento social provocado pela covid-19, passadinha na piscina

Com as famílias em afastamento social, por recomendação das autoridades de saúde para tentar quebrar o ciclo do contágio do novo coronavírus, a permanência em apartamentos, em condomínios de São Paulo, tornou-se um desafio para os mais jovens. Tentando uma saída para o estresse de não poder ir à escola ou trabalhar, Gabriela, 20 anos, e a irmã, Rafaela, de 16 (à esquerda), moradoras de um edifício da zona sul de São Paulo buscam maneiras de relaxar na piscina. Veja o depoimento: