Cientista da FGV diz que coronavírus está “em fase de estabilização”

O epidemiologista Claudio José Struchiner, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), doutor em Dinâmica Populacional de Doenças Infecciosas pela Universidade de Harvard (EUA), disse nesta segunda-feira, 2, que a epidemia de coronavírus, que atualmente assusta o mundo, “está em fase de estabilização, inclusive, na China”.

Em entrevista ao site da FGV, o cientista explica que o índice de “contagiosidade” do vírus mostra que a situação neste momento é de “controle e estabilização”. O índice do coronavírus, pela medida que indica a transmissão de doença de um humano a outro, está hoje em torno de 2,5. Doenças como a rubéola, ensina Struchiner, chegam ao nível 10. No caso da malária, moléstia de alta capacidade de contaminação, é da ordem de mil, ou seja, uma pessoa contamina outras mil pessoas. Veja a entrevista: