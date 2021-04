Brasil vive o pior dos mundos, avalia economista da Unicamp

As ações do governo federal na economia e na saúde, durante a pandemia, foram um desastre. A avaliação é do professor Pedro Paulo Bastos, do Instituto de Economia da Unicamp, em entrevista à TV Unicamp, divulgada pela Universidade nesta terça-feira, 27, dia da instalação da CPI da Covid no Senado. “Temos o pior dos mundos”, diz o economista, argumentando que o Brasil vive desaceleração econômica junto com descontrole da pandemia. Enquanto isso, EUA e China estão ganhando a corrida contra o vírus e, com pesados investimentos públicos, observando crescimentos volumosos. Os EUA podem chegar a crescimento de 7% e a China já cresceu 18% do PIB só neste primeiro trimestre de 2021, aponta Bastos. Veja o vídeo.