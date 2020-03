Mortes na Baixada vão a 41; IML libera lista com 39 vítimas

A tragédia da chuva na Baixada Santista: aumentou para 41 o número de mortos. IML liberou lista com 39 vítimas das chuvas que provocaram desabamentos na região de Santos, São Vicente e Guarujá no início da semana. Nota da Secretaria de Segurança Pública (SP), atualizada às 19h32 deste sábado, 7, relaciona pelo menos oito crianças. No final da tarde, havia outras 39 pessoas desaparecidas. As vítimas com corpos liberados no IML são:

. 1. Allana Granero de Oliveira (3 anos) 2. Aliffer Adailton Granero da Silva (6 anos) 3. Samuel Alves dos Santos (32 anos) 4. Jhenifer Maria de Souza Nunes (25 anos) 5. Laudemir Cilas Tiburcio (60 anos) 6. Kátia de Oliveira Paulo (37 anos) 7. Elisandra de Souza Santana Cândido (28 anos) 8. Karina Aparecida Pereira da Silva (26 anos) 9. Rogério de Moraes Santos (43 anos) 10. Arthur Rafael de Lima (10 meses) 11. Tathiana Lopes de Lima Gomes (25 anos) 12. Esther Gabrielly Sousa da Silva (11 anos) 13. Edvaldo José Deolindo (43 anos) 14. Moises Elias Neto (86 anos) 15. Gilmar dos Santos Reis (37 anos) 16. Elane Emanuela de Souza Rodrigues (42 anos) 17. Alan Gama dos Santos (19 anos) 18. Jhennyfer Gleice Rodrigues Oliveira dos Santos (19 anos) 19. Genival Batista dos Santos (48 anos) 20. Yasmin Dantas Farias (18 anos) 21. Milton Joaquim de Santana Filho (61 anos) 22. Jhonnatan Robert Rodrigues Oliveira dos Santos (21 anos) 23. Jeanni Pereira de Souza Nunes (43 anos) 24. Rafael dos Passos Tomaz (30 anos) 25. Anna Margarita Brochner Misfeldt (61 anos) 26. Edivaldo Ribeiro dos Santos (51 anos) 27. Maria Rosana Laurentino da Costa (44 anos) 28. Jonata Lucas dos Santos Cruz (14 anos) 29. Flávio Ribeiro de Souza (34 anos) 30. Maria Elizabeth dos Santos Tiburcio (55 anos) 31. Roque dos Santos (32 anos) 32. Luis Henrique Silva Abraão (14 anos) 33. Nicolly Simoni da Silva Sant´ana (21 anos) 34. José Ivanildo Nazario dos Santos (38 anos) 35. Jaime Eustáquio dos Santos (69 anos) 36. Steve de Araujo Silva (36 anos) 37. Iracema Silva de Sá (32 anos) 38. Diego Stanley Silva Abraão (8 anos) 39. Lara Silva Valente Coelho (4 anos) .

(Post atualizado às 21h09)