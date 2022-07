A viagem do telescópio, a ciência e as crianças

A Nasa acaba de mostrar imagens fantásticas das profundezas do universo. Coisas jamais vistas pela humanidade emergiram da aposta em investimentos feitos em ciência e tecnologia. Depois desses dois dias de mergulho (literal) e das revelações do telescópio James Webb, festejadas por gente especializada em produzir conhecimento de agências de vários países, nada mais no mundo moderno será como antes.

Os maiores beneficiados com tudo isso serão as crianças, que poderão crescer orientadas por um novo modelo científico no campo da astronomia. Os espelhos da engenhoca voadora, que viaja no espaço sideral fazendo fotos impressionantes, revelam mundos que talvez nem existam mais há milhões, bilhões, de anos, mas cuja luz continua lá no céu e pode seguir iluminando a ignorância humana, suas crenças medievais e visões pré-históricas do foi e do que é vida. A ciência é o caminho.