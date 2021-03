46 entidades médicas apelam para uso de máscaras contra covid-19

Com mais de 255 mil mortes por covid-19 registradas no País, hospitais cheios de gente com a doença e idosos assustados lotando postos de saúde em busca de vacina, 46 entidades médicas divulgaram manifesto alertando a população para a necessidade do uso de máscaras como uma das medidas de proteção contra a contaminação do coronavírus. Uma nota das entidades, divulgada ontem, dia 28, reafirma os perigos que os médicos dessas associações têm apontado: “As 46 Sociedades médicas que assinam esse manifesto, fazem um apelo à população brasileira e sociedade civil, reforçando a importância imprescindível do uso de máscaras, além do cumprimento de outras ações para contenção da pandemia da Covid-19, como o distanciamento físico, não compartilhamento de objetos de uso pessoal e a higienização das mãos.” Veja

Documento lista das entidades PDF

que assinam o manifesto.