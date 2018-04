Zoológico de SP reabre na 3ª inscrição para seu passeio noturno

Tigre Branco visto durante o passeio noturno. Foto: José Patrício/AE

SÃO PAULO - O passeio noturno do Zoológico de São Paulo é uma das atividades de lazer mais concorridas da cidade. A fila de espera chega a quase um ano. Para diminuí-la, o parque passou a fazer reservas por semestre e, na terça-feira, abrirá mais 780 vagas.

Boa parte delas deve ser preenchida já no primeiro dia. "Liguei em agosto e disseram que não havia mais lugar (para 2009). Em 1.º de dezembro, consegui só para abril", conta a professora Gabriela Toti, de 38 anos, que comprou dez ingressos.

Realizado desde 2003, este ano o passeio ganhou novidades: o pulo do sapo e o Espaço Abaré - oca onde são apresentadas as serpentes. As atrações são intercaladas porque têm características em comum, como o sangue frio. Não dá para ir até a oca quando chove porque a temperatura corporal das cobras se adapta ao hábitat e, no zoológico, elas vivem em ambientes climatizados - o choque térmico poderia comprometer a saúde desses répteis. A atividade, então, é adaptada em um auditório e capas são distribuídas para a caminhada.

A maior sensação, porém, ainda é o setor de cambiamento. Durante o dia, essa área é restrita a funcionários. Ali, os tigres e leões ficam acordados, brincando com os "enriquecimentos" - peças criadas para diminuir o estresse do cativeiro, permitindo que os animais tenham comportamentos mais naturais. É a oportunidade para interagir, de pertinho, com os animais de hábitos crepusculares e noturnos.

O clima (quase) selvagem faz alguns visitantes sentirem até arrepios. Tochas rompem a escuridão. O som de aves migratórias dita o ritmo das passadas. E morcegos sobrevoam a área, envolta pela alta umidade do ar e a baixa temperatura.

Serviço

Endereço: Avenida Miguel Stéfano, 4241 - Água Funda. Entrada pela portaria 2.

Preço: R$ 75 adultos e R$ 55 crianças entre 5 e 10 anos (inclui estacionamento e lanche)

Tel.: (11) 5073-0811

Reserva: confirmada mediante depósito bancário

Horário do passeio: das 19 às 22 horas.

Informações no site: http://www.zoologico.sp.gov.br